Ограничение движения транспорта в Тернополе будет на улице Русской 13 и 14 июня, сообщает Politeka.
Произойдет это в связи с проведением ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся с 08:00 до 22:00 при благоприятных погодных условиях.
В частности, новое асфальтобетонное покрытие будет укладываться на участке дороги по парной стороне жилой застройки: от перекрестка улиц Патриарха Иосифа Слипого — Русская до пешеходного перехода перед перекрестком ул. Русская – Патриарха Мстислава.
В течение проведения работ движение транспорта на этом участке будет частично усложнено. Жителей города просят быть внимательными: водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок, и строго соблюдать временные дорожные знаки, установленные на период ремонта.
Напоминаем, что ограничение движения транспорта в Тернополе — временное и проводится с целью улучшения качества покрытия дороги и безопасности передвижения. Всех участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Обновление дорожного покрытия будет способствовать более комфортному и безопасному передвижению как частного, так и общественного транспорта в Тернополе.
После завершения ремонта передвижение на улице Русской будет возобновлено в обычном режиме.
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