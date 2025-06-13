Ограничение движения транспорта в Тернополе будет на улице Русской 13 и 14 июня, сообщает Politeka.

Произойдет это в связи с проведением ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся с 08:00 до 22:00 при благоприятных погодных условиях.

В частности, новое асфальтобетонное покрытие будет укладываться на участке дороги по парной стороне жилой застройки: от перекрестка улиц Патриарха Иосифа Слипого — Русская до пешеходного перехода перед перекрестком ул. Русская – Патриарха Мстислава.

В течение проведения работ движение транспорта на этом участке будет частично усложнено. Жителей города просят быть внимательными: водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок, и строго соблюдать временные дорожные знаки, установленные на период ремонта.

Напоминаем, что ограничение движения транспорта в Тернополе — временное и проводится с целью улучшения качества покрытия дороги и безопасности передвижения. Всех участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Обновление дорожного покрытия будет способствовать более комфортному и безопасному передвижению как частного, так и общественного транспорта в Тернополе.

После завершения ремонта передвижение на улице Русской будет возобновлено в обычном режиме.