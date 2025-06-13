Право на субсидії для пенсіонерів мають ті громадяни, у яких витрати на оплату комуналки перевищують п’ятнадцять відсотків від щомісячного доходу

Субсидії для пенсіонерів в Україні покликані зменшити фінансове навантаження на людей похилого віку, особливо в умовах зростання тарифів, повідомляє Politeka.net.

Її розмір для кожної людини визначається індивідуально. При цьому враховуються доходи, склад домогосподарства, тип житла та фактичне споживання комунальних послуг.

Право на субсидії для пенсіонерів мають ті громадяни, у яких витрати на оплату комуналки перевищують п’ятнадцять відсотків від щомісячного доходу.

Окрему категорію становлять пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та раніше працювали в освіті, медицині, культурі, бібліотеках або у сфері захисту рослин. Для них держава надає стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, пільги поширюються й на придбання твердого або рідкого палива для опалення помешкань, а також на скраплений газ.

Оформити субсидії для пенсіонерів можна одним із кількох способів.

Можна особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або до найближчого центру надання адміністративних послуг. Також дозволяється надіслати документи поштою до територіального органу Пенсійного фонду.

Для зручності громадян передбачено й електронну форму подання заяв — через офіційний портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду або застосунок «Дія». У разі онлайн-звернення необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Ще один варіант — подати заяву через уповноважену особу органу місцевого самоврядування.

Потрібно підготувати відповідний пакет документів. До нього входять:

заява на призначення житлової пільги,

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код,

декларація про доходи і витрати всіх осіб, що мешкають у помешканні,

а також довідка про доходи — у разі наявності додаткових джерел прибутку, окрім пенсії.

За потреби може знадобитися довідка про склад сім’ї та інші документи, які підтверджують право на отримання субсидії, зокрема договір оренди житла.

Вона призначається з моменту звернення і діє до завершення опалювального сезону.

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