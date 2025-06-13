Право на субсидии для пенсионеров имеют те граждане, у которых расходы на оплату коммуналки превышают пятнадцать процентов ежемесячного дохода.

Субсидии для пенсионеров в Украине призваны уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей, особенно в условиях роста тарифов, сообщает Politeka.net.

Ее размер для каждого человека определяется индивидуально. При этом учитываются доходы, склад домохозяйства, тип жилья и фактическое потребление коммунальных услуг.

Право на субсидии для пенсионеров имеют те граждане, у которых расходы по оплате коммуналки превышают пятнадцать процентов от ежемесячного дохода.

Отдельную категорию составляют пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие ранее в образовании, медицине, культуре, библиотеках или в сфере защиты растений. Для них государство предоставляет стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, льготы распространяются и на приобретение твердого или жидкого топлива для отопления, а также на сжиженный газ.

Оформить субсидии для пенсионеров можно одним из нескольких способов.

Можно лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в ближайший центр предоставления административных услуг. Также разрешается отправить документы по почте в территориальный орган Пенсионного фонда.

Для удобства граждан предусмотрена и электронная форма подачи заявлений — через официальный портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или приложение «Действие». В случае онлайн-обращения необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Еще один вариант – подать заявление через уполномоченное лицо органа местного самоуправления.

Необходимо подготовить соответствующий пакет документов. В него входят:

заявление на назначение жилищной льготы,

паспорт гражданина Украины и идентификационный код,

право на доходы и расходы всех лиц, проживающих в доме,

а также справка о доходах — при наличии дополнительных источников прибыли, кроме пенсии.

При необходимости может потребоваться справка о составе семьи и других документах, подтверждающих право на получение субсидии, в частности договор аренды жилья.

Она назначается с момента обращения и действует до завершения отопительного сезона.

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