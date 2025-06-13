Місцевим є чому радіти, адже новий графік поїздів у Вінниці обіцяє ще більше зручних маршрутів і нове пряме сполучення з Півднем країни.

"Укрзалізниця" вже офіційно повідомила про новий графік поїздів у Вінниці, до передбачає додаткові рейси на літній період 2025 року, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті компанії, новий графік поїздів у Вінниці включає запуск прямого №208/207 між нашим облцентром та Одесою. Це рішення ухвалене саме на період підвищеного попиту на подорожі, коли традиційно українці масово рушають у напрямку моря або навпаки повертаються додому.

Цей пасажирський склад стане зручним для мешканців Поділля, адже дозволить легше доїхати до моря і у зворотному напрямку. Новий графік поїздів з Вінниці передбачає відправлення з Одеси о 8:11 ранку і прибуваття до кінцевої близько 14 години. Зворотна дорога розпочинається о 15:05 і закінчується в Одесі о 20:59.

Цей маршрут став частиною великої літньої програми "Укрзалізниці", яка оголосила про запуск вісімнадцяти додаткових пар пасажирських складів. Серед них є рейси до Краматорська, Дніпра, Ужгорода, Кривого Рогу та інших напрямків.

Варто врахувати, що частина оголошених маршрутів уже діє, а решта запускатиметься поступово. Тому перш ніж планувати подорож, краще перевірити актуальний розклад. А щодо квитків, то в компанії наголошують, що їх, як і завжди, можна придбати в застосунку, на офіційному сайті або у касах вокзалів.

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