Местно чему радоваться, ведь новый график поездов в Виннице обещает еще больше удобных маршрутов и новое прямое сообщение с Югом страны.

"Укрзализныця" уже официально сообщила о новом графике поездов в Виннице , предусматривая дополнительные рейсы на летний период 2025 года, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте компании, новый график поездов в Виннице включает в себя запуск прямого №208/207 между нашим облцентром и Одессой. Это решение принято именно на период повышенного спроса на путешествия, когда традиционно украинцы массово трогаются в направлении моря или наоборот возвращаются домой.

Этот пассажирский состав станет удобным жителям Подолья, ведь позволит легче доехать до моря и обратно. Новый график поездов из Винницы предусматривает отправление из Одессы в 8:11 утра и прибытие до конечного около 14 часов. Обратная дорога начинается в 15.05 и заканчивается в Одессе в 20.59.

Этот маршрут стал частью большой летней программы "Укрзализныци", объявившей о запуске восемнадцати дополнительных пар пассажирских составов. Среди них есть рейсы в Краматорск, Днепр, Ужгород, Кривой Рог и других направлений.

Следует учесть, что часть объявленных маршрутов уже действует, а остальные будут запускаться постепенно. Поэтому, прежде чем планировать путешествие, лучше проверить актуальное расписание. А что касается билетов, то в компании подчеркивают, что их, как и всегда, можно приобрести в приложении, на официальном сайте или в кассах вокзалов.

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