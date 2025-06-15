Приватна енергетична компанія ЦЕК попередила мешканців про відключення світла на тиждень 16–22 червня у Дніпропетровській області, передає Politeka.

Це відбувається у зв’язку з плановими ремонтними роботами. У низці населених пунктів та мікрорайонів електропостачання тимчасово припинять.

У Дніпрі 16 червня знеструмлять будинки на вулицях Академіка Янгеля, Джинчарадзе, Бутакова, Веселки, Самойловича, Оранжева, Дивізіонна, Павлова, Чорних Запорожців, Тютіна, Фабрично-заводська, Мечникова, Татарська, Рожевий та ін. 17–19 червня роботи триватимуть на проспектах Хмельницького, Поля, вулицях Алана Шепарда, Переможців, Мирослава Скорика та інших.

У Павлограді 16–17 числа електроенергії не буде на вулицях Промислова, Поштова, Корольова, Шкуренка. У Жовтих Водах — на Черняхівського, Лісовій, Базарній, Григорія Сковороди, Героїв УПА, Набережній, Українській тощо.

Також знеструмлення очікується в селах Черкаське, Радушне, Глеюватка, Широке, Мар’янівка, Дніпровське, Шевченківське, Широка Дача, а також у містах Вільногірськ, Зеленодольськ та Кривий Ріг.

Повний перелік адрес доступний на офіційних ресурсах ЦЕК. Українцям радять підготуватися до відключення світла на тиждень 16–22 червня у Дніпропетровській області та стежити за оновленнями.

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