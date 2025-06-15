Частная энергетическая компания ЦЭК предупредила жителей об отключении света в неделю 16–22 июня в Днепропетровской области, передает Politeka.

Это происходит в связи с плановыми ремонтными работами. В ряде населенных пунктов и микрорайонов электроснабжение временно прекратят.

В Днепре 16 июня обесточат дома на улицах Академика Янгеля, Джинчарадзе, Бутакова, Радуги, Самойловича, Оранжева, Дивизионная, Павлова, Черных Запорожцев, Тютина, Фабрично-заводская, Мечникова, Татарская, Розовый и т.д. 17–19 июня работы пройдут на проспектах Хмельницкого, Поля, улицах Алана Шепарда, Победителей, Мирослава Скорика и других.

В Павлограде 16-17 числа электроэнергии не будет на улицах Промышленной, Почтовой, Королевой, Шкуренко. В Желтых Водах - на Черняховского, Лесной, Базарной, Григория Сковороды, Героев УПА, Набережной, Украинской и т.д.

Также обесточивание ожидается в селах Черкасское, Радушное, Глеевка, Широкое, Марьяновка, Днепровское, Шевченковское, Широкая Дача, а также в городах Вольногорск, Зеленодольск и Кривой Рог.

Полный список адресов доступен на официальных ресурсах ЦЭК. Украинцам советуют подготовиться к отключению света в неделю 16–22 июня в Днепропетровской области и следить за обновлениями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения