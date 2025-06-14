Передбачено щомісячні виплати для ВПО у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім’ї.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) виплати для внутрішньо переміщених осіб, а також для мешканців населених пунктів, що постраждали від війни, повідомляє Politeka.net.

На своєму сайті вони розміщують актуальну інформацію, щодо термінів роздачі грошової допомоги.

Передбачено щомісячні виплати для ВПО у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім’ї. Допомогають строком на три місяці, тобто загальна сума може скласти 6 660 гривень на людину. Проте домогосподарство може розраховувати на підтримку не більше ніж для п’яти осіб. У фокусі – допомога тим, хто перебуває у найвразливішому становищі.

NRC розглядає запити від родин, які опинилися в одній із таких життєвих ситуацій:

проживають у районах, де досі тривають бойові дії;

були змушені покинути домівку через війну;

повернулися до звільнених територій.

Заявку можуть подати лише ті, хто нині перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Якщо ваша родина вже отримувала фінансову допомогу від NRC раніше — це не перешкода для нової заявки. Проте якщо з моменту останньої виплати від NRC або іншої гуманітарної організації минуло менше ніж 6 місяців, вашу заявку можуть не врахувати.

Також треба уважно перевіряти терміни подач заявок та відкриття нових реєстрацій, адже вони постійно оновлюються.

Кожна подана анкета проходить перевірку соціально-економічної вразливості. Це дозволяє об’єктивно оцінити потреби заявників і справедливо розподілити обмежені ресурси на користь тих, хто найбільше цього потребує.

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