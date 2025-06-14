Предусмотрены ежемесячные выплаты для ВПЛ в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выплаты для внутренне перемещенных лиц, а также жителей населенных пунктов, пострадавших от войны, сообщает Politeka.net.

На своем сайте они размещают актуальную информацию о сроках раздачи денежной помощи.

Предусмотрены ежемесячные выплаты для ВПЛ в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи. Помогают сроком на три месяца, то есть общая сумма может составить 6660 гривен на человека. Однако домохозяйство может рассчитывать на поддержку не более пяти человек. В фокусе помощь тем, кто находится в самом уязвимом положении.

NRC рассматривает запросы от семей, оказавшихся в одной из следующих жизненных ситуаций:

проживают в районах, где до сих пор продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть дом из-за войны;

вернулись к освобожденным территориям.

Заявку могут подать только те, кто находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Если ваша семья уже получала финансовую помощь от NRC раньше – это не помеха для новой заявки. Однако если с момента последней выплаты NRC или другой гуманитарной организации прошло менее 6 месяцев, вашу заявку могут не учесть.

Также следует внимательно проверять сроки подач заявок и открытие новых регистраций, ведь они постоянно обновляются.

Каждая представленная анкета проходит проверку социально-экономической уязвимости. Это позволяет объективно оценить потребности заявителей и справедливо распределить ограниченные ресурсы в пользу наиболее нуждающихся.

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