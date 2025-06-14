Місцевим мешканцям, які недавно переїхали з небезпечних регіонів, повідомили про можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачене державними програмами й підтримується на рівні області, повідомляє Politeka.

У Мінінтеграції надали цілі списки з усіма актуальними контактами для зв'язку, які допоможуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі.

Йдеться про гуртожитки та адаптовані приміщення, де вже мешкають переселенці, а також ті, де ще є вільні місця. Тут варто пам’ятати про важливу деталь. Дані щодо кількості вільних місць змінюються ледь не щодня. Тож перш ніж збирати речі, краще зателефонувати за вказаними контактами й уточнити, чи є можливість заселення.

І хоч безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачає проживання без жодної оплати за оренду, у деяких випадках все ж доведеться платити за комунальні послуги.

Зокрема, у місті Підгородне на вулиці Харківській облаштовано кілька десятків місць у приміщенні, яким опікується благодійна організація. Також діє прихисток на вулиці Геологів, де розмістили кілька десятків внутрішньо переміщених осіб, у тому числі людей з інвалідністю.

Село Олександропіль також долучилось до цієї ініціативи, хоча на момент публікації всі ліжка там зайняті. Потрібно перевіряти наявність час від часу. Цей список не є вичерпним, а ситуація змінюється щотижня. Тож варто стежити за оновленнями на офіційному сайті Мінінтеграції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.