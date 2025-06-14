Местным жителям, недавно переехавшим из опасных регионов, сообщили о возможности получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусмотрено государственными программами и поддерживается на уровне области, сообщает Politeka.

В Мининтеграции предоставили целые списки со всеми актуальными контактами для связи, которые помогут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Речь идет об общежитиях и адаптированных помещениях, где уже проживают переселенцы, а также тех, где еще есть свободные места. Здесь следует помнить о важной детали. Данные о количестве свободных мест меняются чуть ли не каждый день. Поэтому, прежде чем собирать вещи, лучше позвонить по указанным контактам и уточнить, есть ли возможность заселения.

И хотя бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусматривает проживание без оплаты за аренду, в некоторых случаях все же придется платить за коммунальные услуги.

В частности, в городе Подгородное на улице Харьковской обустроено несколько десятков мест в помещении, которым занимается благотворительная организация. Также действует убежище на улице Геологов, где разместили несколько десятков внутри перемещенных лиц, в том числе людей с инвалидностью.

Село Александрополь также присоединилось к этой инициативе, хотя на момент публикации все кровати там заняты. Нужно проверять наличие время от времени. Этот список не является исчерпывающим, а ситуация меняется еженедельно. Следует следить за обновлениями на официальном сайте Мининтеграции.

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