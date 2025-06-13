Допомога від ООН для пенсіонерів продовжить діяти щонайменше до липня 2025 року у кількох областях нашої країни.

Допомога від ООН для пенсіонерів покликана підтримати літніхх людей, які живуть у прифронтових районах і часто залишаються з мізерною пенсією, повідомляє Politeka.

Щоб отримати ці виплати, нічого спеціально оформлювати не потрібно. Якщо людина відповідає умовам програми, гроші просто надійдуть разом із пенсією.

Допомога від ООН для пенсіонерів — це ініціатива Всесвітньої продовольчої програми, яку реалізують спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом. Йдеться про щомісячну доплату, яка покликана вирівняти доходи найуразливіших до гарантованих 3250 гривень.

Наприклад, якщо у людини пенсія становить 3000 гривень, то їй автоматично нарахують ще 250. Програма має чіткі правила. Людина має жити у зоні бойових дій або поруч з нею, отримувати не більше 3250 гривень пенсії і не мати жодних інших міжнародних виплат, включно з підтримкою для внутрішньо переміщених осіб, починаючи з березня 2023 року.

Допомога від ООН для пенсіонерів працює без зайвої бюрократії. Усі дані беруться з офіційних реєстрів Пенсійного фонду. Нарахування здійснюється автоматично і не потребує додаткових звернень.

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