Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні продовжує надаватись в через благодійні організації, фонди та місцеві хаби, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисну інформацію для тих, хто потребує допомоги.

Харків та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у вигляді безкоштовних продуктових наборів.

Координаційний Гуманітарний Центр надає безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області (щоб отримати допомогу потрібно заповнити заявки на сайті організації та очікувати відповідь).

Потрібно підкреслити, що це неурядова організація, яка працює на території Харківщини, зокрема на деокупованих територіях. КГЦ відповідає за організацію, координацію та узгодження дій гуманітарних місій та організацій, спрямованих на допомогу цивільному населенню. Основними завданнями КГЦ є збір та аналіз інформації про потреби, сприяння координації між різними учасниками гуманітарної підтримки, а також перенаправлення допомоги та забезпечення реагування на потреби постраждалих.

Дніпро та область

Підтримка роздається благодійним фондом "ДоброМіцва". У межах цієї програми особи похилого віку можуть отримати базові лікарські засоби, які є життєво важливими для підтримки здоров’я.

Гумадопомога доступна для людей віком від 75 років, які проживають у Дніпропетровській області, за винятком міста Дніпро. Водночас вона не охоплює мешканців тимчасово окупованих територій. Підтримка спрямована виключно на тих, хто дійсно потребує підтримки у вигляді медикаментів.

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну анкету за наданим посиланням.

Миколаїв та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів стала частиною нового проєкту «Допомога прифронтовим домогосподарствам», який реалізується у партнерстві з World Food Programme.

Проєкт охоплює території Великоолександрівської громади Херсонщини, а також Первомайської та Шевченківської громад Миколаївщини, де мешканці можуть отримати набори для агровиробництва або грошову підтримку.

Крім матеріальної підтримки, домогосподарства, відібрані в межах проєкту, пройдуть спеціалізовані тренінги з ведення сільського господарства та ефективного використання ресурсів. У Херсонській та Миколаївській областях також доступні аналогічні варіанти. Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.

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