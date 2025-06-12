Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине продолжает оказываться через благотворительные организации, фонды и местные хабы, сообщает Politeka.net.

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Харьков и область

Гуманитарная помощь пенсионерам предоставляется в виде бесплатных продуктовых наборов.

Координационный Гуманитарный Центр предоставляет бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области (чтобы получить ее, нужно заполнить заявки на сайте организации и ожидать ответа).

Следует подчеркнуть, что это неправительственная организация, которая работает на территории Харьковщины, в частности, на деоккупированных территориях. КГЦ отвечает за организацию, координацию и согласование действий миссий и организаций, направленных на содействие гражданскому населению. Основными задачами КГЦ является сбор и анализ информации о потребностях, содействие координации между различными участниками поддержки, а также перенаправление ее и реагирование на нужды пострадавших.

Днепр и область

Она раздается благотворительным фондом "ДоброМицва". В рамках этой программы пожилые люди могут получить базовые лекарственные средства, которые являются жизненно важными для поддержания здоровья.

Гумпомощь доступна для людей старше 75 лет, проживающих в Днепропетровщины, за исключением города Днепр. В то же время, она не охватывает жителей временно оккупированных территорий. Поддержка направлена ​​исключительно на тех, кто действительно нуждается в поддержке в виде медикаментов.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную анкету по предоставленной ссылке.

Николаев и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров стала частью нового проекта «Помощь прифронтовым домохозяйствам», реализуемым в партнерстве с World Food Programme.

Проект охватывает территории Великоалександровского общества Херсонщины, а также Первомайской и Шевченковской общин Николаевщины, где жители могут получить наборы для агропроизводства или денежную выплату.

Помимо материальной поддержки домохозяйства, отобранные в рамках проекта, пройдут специализированные тренинги по ведению сельского хозяйства и эффективному использованию ресурсов. В Херсонской и Николаевской - доступны аналогичные варианты. Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

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