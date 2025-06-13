Помощь от ООН для пенсионеров продолжит действовать, по меньшей мере, до июля 2025 года в нескольких областях нашей страны.

Помощь от ООН для пенсионеров призвана поддержать пожилых людей, живущих в прифронтовых районах и часто остающихся с мизерной пенсией, сообщает Politeka.

Чтобы получить эти выплаты, ничего специально оформлять не нужно. Если человек отвечает условиям программы, деньги просто поступят вместе с пенсией.

Помощь от ООН для пенсионеров – это инициатива Всемирной продовольственной программы, которую реализуют совместно с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом. Речь идет о ежемесячной доплате, призванной выровнять доходы самых уязвимых к гарантированным 3250 гривен.

Например, если у человека пенсия составляет 3000 гривен, то ему автоматически насчитают еще 250. У программы есть четкие правила. Человек должен жить в зоне боевых действий или рядом с ним, получать не более 3250 гривен пенсии и не иметь никаких других международных выплат, включая поддержку для внутренне перемещенных лиц, начиная с марта 2023 года.

Помощь от ООН для пенсионеров работает без лишней бюрократии. Все данные берутся из официальных реестров Пенсионного фонда. Начисление производится автоматически и не требует дополнительных обращений.

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