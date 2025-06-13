В Одесі працює ініціатива, яка для багатьох вимушених переселенців стала справжнім порятунком, йдеться про безкоштовне житло для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі забезпечує благодійний фонд «Шлях до Дому», і це не просто нічліг, а повноцінна допомога людям, які втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі можуть отримати жінки з дітьми або родини. Одиноких чоловіків тимчасово не розселяють. Людей приймають у центрі на вулиці Софіївській 10. Термін перебування варіюється від одного дня до місяця. Контактна особа для поселення — Інна.

Контакти жінки можна знайти на офіційному сайті фонду. Гостям забезпечують не лише дах над головою. У центрі переселенці можуть отримати тепле харчування, базові речі, медичний огляд, ліки за потребою, а також психологічну підтримку.

Якщо у вас є діти, їм також запропонують розвиваючі заняття, творчі гуртки та безпечний простір для ігор. Усе це абсолютно не потребує оплати. Фонд також допомагає тим, хто ще тільки збирається приїхати.

Йдеться про евакуацію з Миколаєва, Очакова та, за змогою, з інших прифронтових територій. Жінки та сім’ї можуть звернутись до координаторки Валерії, яка організовує транспортування до нашого облцентру.

Окремо діє ініціатива з доправлення внутрішньо переміщених осіб на кордон з Молдовою. Автобуси вирушають приблизно двічі на тиждень, як тільки збирається достатня кількість охочих.

Посадка відбувається за списками, для реєстрації треба зв’язатись із координаторкою Ксенією. Тож організація не зупиняється на наданні безкоштовного житла для ВПО в Одесі.

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