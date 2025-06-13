В Одессе работает инициатива, которая для многих вынужденных переселенцев стала настоящим спасением, а о бесплатном жилье для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе обеспечивает благотворительный фонд «Путь к Дому», и это не просто ночлег, а полноценная помощь людям, потерявшим дом из-за войны, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе могут получить женщины с детьми или одиноких мужчин временно не расселяют. Людей принимают в центре по улице Софиевской 10. Срок пребывания варьируется от одного дня до месяца. Контактное лицо для поселения - Инна.

Контакты женщины можно найти на официальном сайте фонда. Гостям обеспечивают не только крышу над головой. В центре переселенцы могут получить теплое питание, базовые вещи, медицинское освидетельствование, лекарства по необходимости, а также психологическую поддержку.

Если у вас есть дети, им предложат развивающие занятия, творческие кружки и безопасное пространство для игр. Все это совершенно не требует оплаты. Фонд также помогает тем, кто только собирается приехать.

Речь идет об эвакуации из Николаева, Очакова и, по возможности, с других прифронтовых территорий. Женщины и семьи могут обратиться к координатору Валерии, которая организует транспортировку в наш облцентр.

Отдельно действует инициатива по доставке внутренне перемещенных лиц на границу с Молдовой. Автобусы отправляются примерно дважды в неделю, как только собирается достаточное количество желающих.

Посадка происходит по спискам, для регистрации нужно связаться с координатором Ксенией. Организация не останавливается на предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе.

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