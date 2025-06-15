Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Полтавській області пов’язані з необхідністю забезпечення безпеки та надійності електропостачання.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Полтавській області запланове у Скороходівській громаді, повідомляє Politeka.

Скороходівська селищна рада повідомляє про планові роботи у період з 16 по 18 червня 2025 року у зв’язку з ремонтними роботами на мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Мешканцям деяких населених пунктів громади слід бути готовими до тимчасових перебоїв у електропостачанні.

16 червня роботи триватимуть з 07:00 або 08:00 до 19:00–20:00. Відключення торкнуться сіл Білецьківка (вул. Садова, Центральна), Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, а також сіл Березове, Козаче, Коханівка, Никонорівка, Рябківка, Скибівка, Степове, Трудолюбівка, Филенкове, Шевченківка та смт Скороходове.

17 числа триватимуть профілактичні роботи з 08:00 до 20:00, включаючи капітальний ремонт і розчищення повітряних ліній, із можливою відстуністю постачання в аналогічних населених пунктах.

18-го планується завершальний етап ремонтів, зокрема у смт Скороходове, Трудолюбівці, Козачому, Березовому, Петрівці та Кременчуці (с. Нова Знам’янка). Час відключень різниться в межах дня.

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» просить жителів завчасно підготуватися до тимчасових незручностей і стежити за оновленнями на офіційному сайті селищної ради та підприємства.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Полтавській області пов’язані з необхідністю забезпечення безпеки та надійності електропостачання.

Більш детальну інформацію можна переглянути на каналах офіційних джерел.

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