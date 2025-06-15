Отключение света на неделю 16-22 июня в Полтавской области связано с необходимостью обеспечения безопасности и надежности электроснабжения.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Полтавской области запланировано в Скороходовском сообществе, сообщает Politeka.

Скороходовский поссовет сообщает о плановых работах в период с 16 по 18 июня 2025 года в связи с ремонтными работами на сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Жителям некоторых населенных пунктов общины следует быть готовыми к временным перебоям в электроснабжении.

16 июня работы продлятся с 07:00 или 08:00 до 19:00–20:00. Отключения коснутся сел Белецковка (ул. Садовая, Центральная), Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка, а также сел Березово, Казачье, Кохановка, Никоновровка, Рябковка, Скибовка, Степное, Трудолюбовка, Филенково, Шевченковка и Шевченковка.

17 числа продлятся профилактические работы с 08:00 до 20:00, включая капитальный ремонт и расчистку воздушных линий, с возможным отсутствием поставки в аналогичных населенных пунктах.

18 планируется завершающий этап ремонтов, в частности в пгт Скороходово, Трудолюбовке, Казачьем, Березовом, Петровке и Кременчуге (с. Новая Знаменка). Время отключения различается в пределах дня.

АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» просит жителей заблаговременно подготовиться к временным неудобствам и следить за обновлениями на официальном сайте поселкового совета и предприятия.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Полтавской области связано с необходимостью обеспечения безопасности и надежности электроснабжения.

Более подробную информацию можно просмотреть на каналах официальных источников.

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