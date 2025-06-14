У Харкові з'явилася ще одна можливість для тих, хто втратив дім через війну, і мова йде про безкоштовне житло для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові стало справжнім рятувальним колом для переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Як інформують Факти ICTV, безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачене для переселенців, зареєстрованих у Єдиній базі даних. Надають його з комунального житлового фонду. Йдеться про проживання протягом року з можливістю подовження цього терміну.

Скористатися шансом отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові можуть ті, хто не має іншого дому або мешкає на площі, яка є меншою за встановлену норму. Винятком вважається майно на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Право на проживання без оплати зберігається під час дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення. Єдине, за що доведеться платити, це комунальні послуги.

Перевага в наданні даху над головою надається багатодітним родинам, жінкам при надії, пенсіонерам, людям з інвалідністю, а також сім’ям з дітьми, які залишились без нерухомості або мають домівки в аварійному стані.

Щоб стати в чергу, потрібно звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. До заяви додаються документи, які підтверджують особу, родинні зв’язки, статус переселенця та підстави для пріоритету. Після цього комісія ухвалює рішення про взяття на облік заявника та його родини.

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