В Харькове появилась еще одна возможность для тех, кто потерял дом из-за войны, и речь идет о бесплатном жилье для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало настоящим спасательным кругом для переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Как информируют Факты ICTV, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусмотрено для переселенцев, зарегистрированных в Единой базе данных. Предоставляют его из коммунального жилищного фонда. Речь идет о проживании в течение года с возможностью продления этого срока.

Воспользоваться шансом получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове могут те, кто не имеет другого дома или проживает на площади меньше установленной нормы. Исключение считается имущество на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Право на проживание без оплаты сохраняется во время действия военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения. Единственное, за что придется платить это коммунальные услуги.

Преимущество в предоставлении крыши над головой предоставляется многодетным семьям, женщинам в надежде, пенсионерам, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми, которые остались без недвижимости или имеют дома в аварийном состоянии.

Чтобы стать в очередь, нужно обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность, родственные связи, статус переселенца и основания для приоритета. После этого комиссия принимает решение о взятии на учет заявителя и его семьи.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.