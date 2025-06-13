Отримати субсидії для пенсіонерів у Харківській області можуть не лише українці, а й іноземці або особи без громадянства, які легально проживають в Україні.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області розраховують окремо на опалювальний та неопалювальний сезон, повідомляє Politeka.net.

Отримати можуть не лише громадяни України, а й іноземці або особи без громадянства, які легально проживають в Україні — як у багатоквартирних, так і в приватних будинках.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області — це цільова державна допомога на оплату комунальних послуг для тих, хто не в змозі оплачувати їх самостійно.

Вона нараховується окремо на два періоди:

опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня,

— з 1 жовтня по 30 квітня, неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня.

Як розраховуються субсидії для пенсіонерів у Харківській області

Розмір обов’язкового платежу для кожної сім’ї визначається індивідуально за спеціальною формулою. Основні етапи розрахунку такі:

Визначається середньомісячний сукупний прибуток домогосподарства.

Цей дохід ділиться на кількість осіб у сім’ї, щоб отримати дохід на одну особу.

Дохід на одну особу ділиться на прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня відповідного року.

Отримане число ділиться на 2 та множиться на 20% — це і є відсоток обов’язкового платежу від загального доходу.

Далі цей відсоток множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства — отримуємо суму обов’язкового платежу.

Важливо: Сім’я має право на пільгу, якщо сума нарахованих житлово-комунальних послуг перевищує розмір обов’язкового платежу.

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