Получить субсидии для пенсионеров в Харьковской области могут не только украинцы, но и иностранцы или лица без гражданства, легально проживающие в Украине.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области рассчитывают отдельно на отопительный и неотапливаемый сезон, сообщает Politeka.net.

Получить могут не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства, легально проживающие в Украине как в многоквартирных, так и в частных домах.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области — целевая государственная помощь на оплату коммунальных услуг для тех, кто не в состоянии оплачивать их самостоятельно.

Она начисляется отдельно на два периода:

отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля,

- с 1 октября по 30 апреля, неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября.

Как рассчитываются субсидии для пенсионеров в Харьковской области

Размер обязательного платежа для каждой семьи определяется индивидуально по специальной формуле. Основные этапы расчета таковы:

Определяется среднемесячная совокупная прибыль домохозяйства.

Этот доход делится на количество человек в семье, чтобы получить доход на одного человека.

Доход на одного человека делится на прожиточный минимум, установленный на 1 января соответствующего года.

Полученное число делится на 2 и умножается на 20% - это и есть процент обязательного платежа от общего дохода.

Далее этот процент умножается на среднемесячный совокупный прибыль домохозяйства – получаем сумму обязательного платежа.

Важно: Семья имеет право на льготу, если сумма начисленных жилищно-коммунальных услуг превышает размер обязательного платежа.

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