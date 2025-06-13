Субсидии для пенсионеров в Харьковской области рассчитывают отдельно на отопительный и неотапливаемый сезон, сообщает Politeka.net.
Получить могут не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства, легально проживающие в Украине как в многоквартирных, так и в частных домах.
Субсидии для пенсионеров в Харьковской области — целевая государственная помощь на оплату коммунальных услуг для тех, кто не в состоянии оплачивать их самостоятельно.
Она начисляется отдельно на два периода:
- отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля,
- неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября.
Как рассчитываются субсидии для пенсионеров в Харьковской области
Размер обязательного платежа для каждой семьи определяется индивидуально по специальной формуле. Основные этапы расчета таковы:
- Определяется среднемесячная совокупная прибыль домохозяйства.
- Этот доход делится на количество человек в семье, чтобы получить доход на одного человека.
- Доход на одного человека делится на прожиточный минимум, установленный на 1 января соответствующего года.
- Полученное число делится на 2 и умножается на 20% - это и есть процент обязательного платежа от общего дохода.
- Далее этот процент умножается на среднемесячный совокупный прибыль домохозяйства – получаем сумму обязательного платежа.
Важно: Семья имеет право на льготу, если сумма начисленных жилищно-коммунальных услуг превышает размер обязательного платежа.
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