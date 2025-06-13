Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можуть бути втраченими через низку причин, про що заздалегіть попереджують в ПФУ, повідомляє Politeka.net.
Органи Пенсійного фонду України зобов’язані повідомити заявника про причини відмови у призначенні пільг не пізніше ніж за три календарні дні з моменту ухвалення рішення.
Заборгованість за комуналку
Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області не призначають, якщо домогосподарство має борг за оплату житлово-комунальних послуг на суму понад 680 гривень, і ця заборгованість триває три місяці.
Однак її можна поновити після:
- повного погашення боргу;
- укладення договору про реструктуризацію;
- в разі оскарження заборгованості у судовому порядку.
Відсутність доходів, несплата ЄСВ
Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області також не надаються у разі, якщо серед членів домогосподарства є працездатні особи, які:
- не працюють;
- не навчаються;
- не зареєстровані в центрі зайнятості;
- і не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Винятки: студенти денної форми навчання та отримувачі соціальної пенсії.
Великі покупки, заощадження
Фінансові витрати членів родини протягом року до подачі заяви на субсидію також можуть стати підставою для відмови:
- придбано товари чи послуги на суму понад 50 000 грн (крім витрат на лікування);
- відкрито депозит понад 100 000 грн;
- придбано іноземну валюту на суму понад 50 000 грн.
Власність на майно або транспорт
Не надають, якщо:
- хтось із членів родини володіє двома і більше об’єктами житла (виняток — житло на окупованих територіях або в сільській місцевості);
- у власності є квартира понад 130 м² або будинок понад 230 м² (винятки — багатодітні родини, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
- родина має авто, випущене менш як 5 років тому, або більше одного транспортного засобу, якому менше 15 років (не враховуються мопеди та причепи).
Тривале перебування за кордоном
Якщо хтось із зареєстрованих у домогосподарстві протягом періоду, за який враховуються доходи, перебував за межами України понад 60 днів, це також може бути підставою для відмови у призначенні пільги.
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