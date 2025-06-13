Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можуть бути втраченими через низку причин, про що заздалегіть попереджують в ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Органи Пенсійного фонду України зобов’язані повідомити заявника про причини відмови у призначенні пільг не пізніше ніж за три календарні дні з моменту ухвалення рішення.

Заборгованість за комуналку

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області не призначають, якщо домогосподарство має борг за оплату житлово-комунальних послуг на суму понад 680 гривень, і ця заборгованість триває три місяці.

Однак її можна поновити після:

  • повного погашення боргу;
  • укладення договору про реструктуризацію;
  • в разі оскарження заборгованості у судовому порядку.

Відсутність доходів, несплата ЄСВ

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області також не надаються у разі, якщо серед членів домогосподарства є працездатні особи, які:

  • не працюють;
  • не навчаються;
  • не зареєстровані в центрі зайнятості;
  • і не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Винятки: студенти денної форми навчання та отримувачі соціальної пенсії.

Надбавка до пенсії у 2025 році

Великі покупки, заощадження

Фінансові витрати членів родини протягом року до подачі заяви на субсидію також можуть стати підставою для відмови:

  • придбано товари чи послуги на суму понад 50 000 грн (крім витрат на лікування);
  • відкрито депозит понад 100 000 грн;
  • придбано іноземну валюту на суму понад 50 000 грн.

Власність на майно або транспорт

Не надають, якщо:

  • хтось із членів родини володіє двома і більше об’єктами житла (виняток — житло на окупованих територіях або в сільській місцевості);
  • у власності є квартира понад 130 м² або будинок понад 230 м² (винятки — багатодітні родини, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
  • родина має авто, випущене менш як 5 років тому, або більше одного транспортного засобу, якому менше 15 років (не враховуються мопеди та причепи).

Тривале перебування за кордоном

Якщо хтось із зареєстрованих у домогосподарстві протягом періоду, за який враховуються доходи, перебував за межами України понад 60 днів, це також може бути підставою для відмови у призначенні пільги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.