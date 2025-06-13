Субсидии для пенсионеров в Полтавской области могут быть потеряны по ряду причин, о чем заранее предупреждают в ПФУ, сообщает Politeka.net.
Органы Пенсионного фонда Украины обязаны сообщить заявителю о причинах отказа в назначении льгот не позднее чем за три календарных дня с момента принятия решения.
Задолженность за коммуналку
Субсидии для пенсионеров в Полтавской области не назначают, если у домохозяйства долг за оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 680 гривен, и эта задолженность длится более трех месяцев.
Однако ее можно восстановить после:
- полного погашения долга;
- заключение договора о реструктуризации;
- в случае обжалования задолженности в порядке.
Отсутствие доходов, неуплата ЕСВ
Субсидии для пенсионеров в Полтавской области также не предоставляются в случае, если среди членов домохозяйства есть трудоспособные лица, которые:
- не работают;
- не учатся;
- не зарегистрированы в центре занятости;
- и не уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).
Исключения : студенты дневной формы обучения и получатели социальной пенсии.
Большие покупки, сбережения
Финансовые расходы членов семьи в течение года до подачи заявления на субсидию могут стать основанием для отказа:
- приобретены товары или услуги на сумму +50 000 грн (кроме расходов на лечение);
- открыт депозит свыше 100 000 грн;
- приобретена иностранная валюта на сумму + 50 000 грн.
Собственность на имущество или транспорт
Не предоставляют, если:
- кто-то из членов семьи владеет двумя и более объектами жилья (исключение – жилье на оккупированных территориях или в сельской местности);
- в собственности есть квартира свыше 130 м2 или дом свыше 230 м2 (исключения — с большим количеством детей, приемные семьи, детские дома семейного типа);
- семейство имеет авто, выпущенное менее 5 лет назад, или более одного транспортного средства, которому меньше 15 лет (не учитываются мопеды и прицепы).
Длительное пребывание за границей
Если кто-то из зарегистрированных в домохозяйстве в течение периода, за который учитываются доходы, находился за пределами Украины более 60 дней, это может быть основанием для отказа в назначении льготы.
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