Субсидии для пенсионеров в Полтавской области не назначают при многих нарушениях и важных причинах.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области могут быть потеряны по ряду причин, о чем заранее предупреждают в ПФУ, сообщает Politeka.net.

Органы Пенсионного фонда Украины обязаны сообщить заявителю о причинах отказа в назначении льгот не позднее чем за три календарных дня с момента принятия решения.

Задолженность за коммуналку

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области не назначают, если у домохозяйства долг за оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 680 гривен, и эта задолженность длится более трех месяцев.

Однако ее можно восстановить после:

полного погашения долга;

заключение договора о реструктуризации;

в случае обжалования задолженности в порядке.

Отсутствие доходов, неуплата ЕСВ

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области также не предоставляются в случае, если среди членов домохозяйства есть трудоспособные лица, которые:

не работают;

не учатся;

не зарегистрированы в центре занятости;

и не уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).

Исключения : студенты дневной формы обучения и получатели социальной пенсии.

Большие покупки, сбережения

Финансовые расходы членов семьи в течение года до подачи заявления на субсидию могут стать основанием для отказа:

приобретены товары или услуги на сумму +50 000 грн (кроме расходов на лечение);

открыт депозит свыше 100 000 грн;

приобретена иностранная валюта на сумму + 50 000 грн.

Собственность на имущество или транспорт

Не предоставляют, если:

кто-то из членов семьи владеет двумя и более объектами жилья (исключение – жилье на оккупированных территориях или в сельской местности);

в собственности есть квартира свыше 130 м2 или дом свыше 230 м2 (исключения — с большим количеством детей, приемные семьи, детские дома семейного типа);

семейство имеет авто, выпущенное менее 5 лет назад, или более одного транспортного средства, которому меньше 15 лет (не учитываются мопеды и прицепы).

Длительное пребывание за границей

Если кто-то из зарегистрированных в домохозяйстве в течение периода, за который учитываются доходы, находился за пределами Украины более 60 дней, это может быть основанием для отказа в назначении льготы.

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