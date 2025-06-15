Місцевим мешканцям надали графік відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Волинській області, тож розповідаємо, чого чекати.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Волинській області торкнеться мешканців одного з сіл Камінь-Каширського району, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", роботи триватимуть кілька днів, а відновлення газопостачання залежатиме не лише від техніків, а й від самих споживачів.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Волинській області передбачає припинення розподілу блакитного палива в селі Бузаки. За повідомленням філії «Газмережі», постачання зупинять з 8 ранку 16 числа і відновлять орієнтовно до 17 години 19-го.

Причина таких незручностей полягає у ремонтно-профілактичних роботах на ділянці. У компанії підкреслюють, що якщо люди не дадуть змоги оглянути обладнання і труби, процес затягнеться. Аби пришвидшити відновлення, власники повинні впустити майстрів до своїх осель.

Також необхідно перекрити крани перед виходом з дому та перевірити справність димоходів. Уточнити всі деталі можна у місцевій філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Адреса і контактні телефони вказані на офіційному сайті.

У разі змін у графіку відновлення газопостачання, фахівці обіцяють попередити завчасно. Тож варто заздалегідб підготуватися до відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Волинській області.

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