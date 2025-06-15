Местным жителям предоставили график отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Волынской области, поэтому рассказываем, чего ждать.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Волынской области коснется жителей одного из сел Камень-Каширского района, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", работы продлятся несколько дней, а возобновление газоснабжения будет зависеть не только от техников, но и от самих потребителей.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Волынской области предусматривает прекращение распределения голубого топлива в селе Бузаки. По сообщению филиала «Газсети», поставки остановят с 8 утра 16 числа и возобновят ориентировочно до 17 часов 19-го.

Причина таких неудобств заключается в ремонтно профилактических работах на участке. В компании подчеркивают, что если люди не позволят осмотреть оборудование и трубы, процесс затянется. Чтобы ускорить восстановление, владельцы должны впустить мастеров в свои дома.

Также необходимо перекрыть краны перед выходом из дома и проверить исправность дымоходов. Уточнить все детали можно в местном филиале ООО Газораспределительные сети Украины. Адрес и контактные телефоны указаны на официальном сайте.

В случае изменений в графике восстановления газоснабжения специалисты обещают предупредить заблаговременно. Поэтому следует заранее подготовиться к отключению газа на неделю с 16 по 22 июня в Волынской области.

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