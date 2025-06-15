Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію подорожчання витрат у сфері ЖКГ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набрало чинності з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Тернівка, де зросли ціни на вивіз сміття. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Тернівської міської ради через значне зростання витрат на надання комунальних робіт.

Основними причинами стали подорожчання пального на 25%, а також збільшення вартості послуг полігону на 35%. Крім того, зросли прожитковий мінімум, що теж вплинуло на рівень тарифів.

Нові тарифні плани передбачають вартість вивезення змішаних (твердих) побутових відходів у розмірі 422,22 гривні за 1 кубічний метр. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів коштуватиме ще більше — 542,58 грн за 1 кубічний метр. Для мешканців Тернівки щомісячний платіж за послугу вивозу сміття становитиме 28,60 гривень з однієї особи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію подорожчання витрат у сфері ЖКГ.

Це змушує місцеві громади шукати шляхи оптимізації ресурсів і підвищення ефективності обслуговування. Для жителів Тернівки нові ціни означають необхідність коригувати сімейні бюджети, враховуючи збільшені витрати на утримання чистоти та порядку у місті.

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