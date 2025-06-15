Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области отражает общую тенденцию удорожания расходов в сфере ЖКХ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с 1 июня 2025, сообщает Politeka.

Речь идет о Терновке, где выросли цены на вывоз мусора. Такое решение принял исполнительный комитет Терновского городского совета из-за значительного роста расходов на предоставление коммунальных работ.

Основными причинами стали удорожание горючего на 25%, а также увеличение стоимости услуг полигона на 35%. Кроме того, выросли прожиточный минимум, что тоже повлияло на уровень тарифов.

Новые тарифные планы подразумевают стоимость вывоза смешанных (твердых) бытовых отходов в размере 422,22 гривны за 1 кубический метр. Вывоз крупногабаритных и ремонтных отходов обойдется еще больше — 542,58 грн за 1 кубический метр. Для жителей Терновки ежемесячный платеж за услугу вывоза мусора будет составлять 28,60 гривен с одного человека.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области отражает общую тенденцию удорожания расходов в сфере ЖКХ.

Это вынуждает местные общины искать пути оптимизации ресурсов и повышения эффективности обслуживания. Для жителей села Новые цены означают необходимость корректировать семейные бюджеты, учитывая увеличенные расходы на содержание чистоты и порядка в городе.

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