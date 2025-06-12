Нещодавно головна залізнична компанія країни створила новий графік поїздів з Дніпра, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів з Дніпра передбачає більше зручних варіантів для поїздок до столиці, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, додаткові рейси допоможуть зменшити навантаження на популярні маршрути та зроблять пересування більш комфортним для пасажирів.

Зокрема, у новому графіку поїздів з Дніпра з’явився додатковий денний пасажирський склад, який курсуватиме у визначені дні тижня і підсилить сполучення між нашим облцентром та Києвом. №220/219 відправляється з Києва о 14:35 і прибуває до кінцевої о 21:26.

У зворотному напрямку він залишає наше місто о 08:36 і прибуває до столиці о 15:19. Такий розклад особливо зручний для тих, хто планує не лише внутрішні поїздки, а й міжнародні подорожі, адже у Києві можна зручно пересісти в напрямку до Молдови чи Польщі.

Крім того, у новому графіку поїздів з Дніпра передбачено і нічні поїздки.До прикладу, Інтерсіті+ курсуватиме по визначених днях. Відправлення з Києва заплановане на 23:52 з прибуттям до нашого облцентру о 05:45 наступного дня.

У зворотному напрямку він виїжджає о 23:24 і прибуває до кінцевої о 05:17. Там любителі подорожувати матимуть можливість пересісти на інші швидкісні пасажирські склади до різних куточків України.

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