Недавно главная железнодорожная компания страны создала новый график поездов из Днепра, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов из Днепра предусматривает более удобные варианты для поездок в столицу, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, дополнительные рейсы помогут снизить нагрузку на популярные маршруты и сделают передвижение более комфортным для пассажиров.

В частности, в новом графике поездов из Днепра появился дополнительный дневной пассажирский состав, который будет курсировать в определенные дни недели и усилит сообщение между нашим облцентром и Киевом. №220/219 отправляется из Киева в 14:35 и прибывает в конечную в 21:26.

В обратном направлении он покидает наш город в 08:36 и прибывает в столицу в 15:19. Такое расписание особенно удобно для тех, кто планирует не только внутренние поездки, но и международные поездки, ведь в Киеве можно удобно пересесть в направлении в Молдову или Польшу.

Кроме того, в новом графике поездов из Днепра предусмотрены и ночные поездки. К примеру, Интерсити+ будет курсировать по определенным дням. Отправление из Киева запланировано на 23:52 с прибытием в наш облцентр в 05:45 на следующий день.

В обратном направлении он уезжает в 23:24 и прибывает в конечную в 05:17. Там любители путешествовать смогут пересесть на другие скоростные пассажирские составы в разные уголки Украины.

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