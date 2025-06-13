Виплати для ВПО в Харківській області на оренду тепер доступна не лише для орендарів квартир чи будинків

Виплати для ВПО в Харківській області можна отримати у вигляді грошової допомоги, додаткову фінансову підтримку переселенцям пропонують також міжнародні організації, повідомляє Politeka.net.

Допомога на оренду надається з урахуванням таких чинників: рівень доходів родини, регіон проживання, кількість осіб у сім’ї та фактична вартість оренди.

Останні зміни в програмі виплати для ВПО в Харківській області передбачають:

Автоматичне продовження виплат : кожні 6 місяців після першого призначення вона продовжуватиметься автоматично, якщо сім’я й надалі відповідає умовам. У разі значної потреби допомога може надаватися і на довший термін.

Оновлена формула розрахунку : тепер отримуватимуть усі родини, в яких витрати на оренду (в межах соціальних нормативів) перевищують 20% сукупного доходу. Це робить програму доступнішою для більшої кількості українців.

Актуалізація цін: розрахунок суми проводиться на основі оновлених ринкових цін на оренду житла, що враховує зростання вартості житла у 2025 році.

Виплати для ВПО в Харківській області на оренду тепер доступна не лише для орендарів квартир чи будинків, а й для тих, хто знімає лише кімнату.

Участь у програмі можуть брати не лише орендодавці-фізичні особи чи підприємці, а й юридичні особи — наприклад, агентства нерухомості або компанії, що здають приміщення.

Допомогу переселенці можуть отримати й від Світового банку, який спільно з Мінсоцполітики України реалізовують проєкт INSPIRE, бюджет якого становить 1,2 мільярда доларів. Проєкт фінансує 29 видів соцвиплат.

Всесвітньо-продовольча програма ООН спільно з Мінсоцполітики та ПФУ допомагають людям, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, отримують пенсію або соцдопомогу на рівні менше 3 250 гривень і не отримують допомоги від різних міжнародних програм.

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