Выплаты для ВПЛ в Харьковской области на аренду теперь доступны не только для арендаторов квартир или домов.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области можно получить в виде денежной помощи, дополнительную финансовую поддержку переселенцам предлагают также международные организации, сообщает Politeka.net.

Пособие по аренде предоставляется с учетом следующих факторов: уровень доходов семьи, регион проживания, количество лиц в семье и фактическая стоимость аренды.

Последние изменения в программе выплаты для ВПЛ в Харьковской области предусматривают:

Автоматическое продление выплат : каждые 6 месяцев после первого назначения она будет продолжаться автоматически, если семья и дальше отвечает условиям. В случае значительной необходимости помощь может предоставляться и на более длительный срок.

Обновлена ​​формула расчета : теперь будут получать все семьи, в которых расходы на аренду (в рамках социальных нормативов) превышают 20% совокупного дохода. Это делает программу более доступной для большего количества украинцев.

Актуализация цен : расчет суммы производится на основе обновленных рыночных цен на снятие жилья, что учитывает рост стоимости жилья в 2025 году.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области на аренду теперь доступны не только арендаторам квартир или домов, но и тем, кто снимает только комнату.

Участие в программе могут принимать не только арендодатели-физические лица или предприниматели, но и юридические лица - например, агентства недвижимости или компании, сдающие помещение.

Помощь переселенцы могут получить и от Всемирного банка, который совместно с Минсоцполитики Украины реализуют проект INSPIRE, бюджет которого составляет 1,2 миллиарда долларов. Проект финансирует 29 видов соцвыплат.

Всемирно продовольственная программа ООН совместно с Минсоцполитики и ПФУ помогают людям, проживающих на территориях, где ведутся боевые действия, получают пенсию или соцпомощь на уровне менее 3 250 гривен и не получают помощь от различных международных программ.

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