Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні на вихідні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 14–15 червня обіцяє мінливу погоду з опадами у багатьох регіонах, повідомляє Politeka.

Хмарність і дощі, іноді з грозами, переважатимуть у Харкові, Києві, Одесі, тоді як Львів порадує сонячними промінцями.

У Харкові в суботу небо буде вкрито хмарами, протягом дня очікується дрібний дощ, який посилиться після обіду. Температура вдень підніметься до +21°С, вночі буде близько +13°. У неділю опади продовжаться, але ближче до вечора дощ припиниться, максимальна температура — близько +19°С.

У Києві субота теж буде похмурою, температура вдень до +19°С. У неділю умови покращаться, дощ припиниться, очікується до +21°С. Львів в суботу зустріне сонячним ранком, але до обіду небо затягнеться хмарами, опадів не прогнозують. Неділя буде ясною та теплою, з температурою до +22°С.

Одеса в суботу очікує сильна гроза, вдень до +21°С, а ввечері опади послабшають. В неділю буде хмарно з незначними короткочасними зливами.

За народними прикметами, якщо 14 червня кує зозуля довго – це ознака тепла без холодних ранків. Також у цей день корисно провести вечір із близькими, щоб зберегти сімейне щастя.

Отже, прогноз погоди в Україні на вихідні свідчить про нестабільні, але теплі умови зі зливами у південних та східних областях та переважно суху погоду на заході.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як ВПО отримати допомогу в Харкові: гроші виплачуються на кожну людину з родини.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: українці мають можливість звернутися за новою підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху транспорту в Харкові: названо вулиці, де водіям буде важче проїхати в червні.