Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається лише при дотриманні певних умов.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом UNICEF Україна, проте підтримка надається не всім, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрив фонд.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається лише тим українцям, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Підтримка надається у вигляді фінансової виплати для задоволення базових потреб.

Кожен член домогосподарства має право на допомогу в розмірі 10 800 гривень, якої має вистачити на задоволення базових потреб у зимовий період (протягом трьох місяців). У кожному домогосподарстві можуть отримувати гроші максимум п'ять осіб (при цьому максимум двоє з них можуть бути дорослими).

Крім цього, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області призначається на зимовий період. Вразливі сімʼї реєструють, щоб оцінити їхні потреби на зиму. Розмір виплати складає 21800 грн, проте гроші можна витратити на паливо та закупівлю дров.

Також у відповідь на виклики війни ЮНІСЕФ розпочав масштабну програму гуманітарної підтримки «Спільно», яка забезпечує пенсіонерів з дітьми соціальними послугами та захистом.

Фонд потім співпрацює з урядом, місцевими органами влади, неурядовими організаціями, волонтерами та приватним сектором заради запуску й розвитку активностей у межах цієї програми.

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