Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только при соблюдении определенных условий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительным фондом UNICEF Украина, однако поддержка предоставляется не всем, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыл фонд.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только украинцам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. Поддержка предоставляется посредством финансовой выплаты для удовлетворения базовых потребностей.

Каждый член домохозяйства имеет право на пособие в размере 10 800 гривен, которого должно хватить на удовлетворение базовых потребностей в зимний период (в течение трех месяцев). В каждом домохозяйстве могут получать деньги максимум пять человек (при этом максимум два из них могут быть взрослыми).

Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области назначается на зимний период. Уязвимые семьи регистрируют, чтобы оценить их потребности на зиму. Размер выплаты составляет 21 800 грн, однако деньги можно потратить на топливо и закупку дров.

Также в ответ на вызовы войны ЮНИСЕФ начал масштабную программу гуманитарной поддержки "Совместно", которая обеспечивает пенсионеров с детьми социальными услугами и защитой.

Фонд потом сотрудничает с правительством, местными органами власти, неправительственными организациями, волонтерами и частным сектором для запуска и развития активностей в рамках этой программы.

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