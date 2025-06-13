Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительным фондом UNICEF Украина, однако поддержка предоставляется не всем, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыл фонд.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только украинцам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. Поддержка предоставляется посредством финансовой выплаты для удовлетворения базовых потребностей.
Каждый член домохозяйства имеет право на пособие в размере 10 800 гривен, которого должно хватить на удовлетворение базовых потребностей в зимний период (в течение трех месяцев). В каждом домохозяйстве могут получать деньги максимум пять человек (при этом максимум два из них могут быть взрослыми).
Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области назначается на зимний период. Уязвимые семьи регистрируют, чтобы оценить их потребности на зиму. Размер выплаты составляет 21 800 грн, однако деньги можно потратить на топливо и закупку дров.
Также в ответ на вызовы войны ЮНИСЕФ начал масштабную программу гуманитарной поддержки "Совместно", которая обеспечивает пенсионеров с детьми социальными услугами и защитой.
Фонд потом сотрудничает с правительством, местными органами власти, неправительственными организациями, волонтерами и частным сектором для запуска и развития активностей в рамках этой программы.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Как ВПЛ получить помощь в Харькове: деньги выплачиваются на каждого человека из семьи.
Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: у украинцев есть возможность обратиться за новой поддержкой.
Как сообщала Politeka, Ограничения движения транспорта в Харькове: названы улицы, где водителям будет труднее проехать в июне.