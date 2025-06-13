Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на выходные в Украине и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Украине на выходные 14-15 июня обещает переменную погоду с осадками во многих регионах, сообщает Politeka.

Облачность и дожди, иногда с грозами, будут преобладать в Харькове, Киеве, Одессе, тогда как Львов порадует лучами солнца.

В Харькове в субботу небо будет покрыто облаками, в течение дня ожидается мелкий дождь, который усилится после обеда. Температура днем ​​поднимется до +21 ° С, ночью будет около +13 °. В воскресенье осадки продолжатся, но к вечеру дождь прекратится, максимальная температура — около +19°С.

В Киеве суббота тоже будет пасмурной, температура днем ​​до +19°С. В воскресенье условия улучшатся, дождь прекратится, ожидается до +21°С. Львов в субботу встретит солнечным утром, но к обеду небо затянется облаками, осадки не прогнозируются. Воскресенье будет ясным и теплым, с температурой до +22°С.

Одесса в субботу ожидает сильная гроза, днем ​​до +21°С, а к вечеру осадки ослабеют. В воскресенье будет облачно с небольшими кратковременными ливнями.

По народным приметам, если 14 июня кует кукушка долго – это признак тепла без холодных утренников. Также в этот день полезно провести вечер с близкими, чтобы сберечь семейное счастье.

Итак, прогноз погоды в Украине на выходные свидетельствует о нестабильных, но теплых условиях со ливнями в южных и восточных областях и преимущественно сухую погоду на западе.

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