Українцям показали нові графіки відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня, тож розповідаємо детальніше.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня заплановані в межах регламентних робіт в кількох регіонах, тому мешканцям радять підготуватись заздалегідь, повідомляє Politeka.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня торкнеться Київщини, Вінниччини та Полтавщини. Так, у Білій Церкві, з 09:00 до 17:00 16 числа призупинять постачання до будинку на вулиці Гоголя, 3. Роботи проводитимуть у межах планового техобслуговування.

Фахівці закликають мешканців перекрити крани біля газових приладів і не відкривати їх до завершення відновлювальних робіт. Повернення газопостачання забезпечуватиме Київська філія компанії «Газмережі».

На Вінниччині без блакитного палива залишаться кілька будинків у Козятині. Тут роботи також заплановані в рамках технічного обслуговування мереж. Обмеження газопостачання почнеться з понеділка і триватиме до четверга включно. Щодня подачу блакитного палива буде припинено з 09:00 до 17:00 за адресами на вулиці Захисників України.

У Полтавській області ситуація трохи інша, адже там під обмеження місцеві потрапили ще у п'ятницю, а відновити постачання обіцяють впродовж двох-п'яти робочих днів. Йдеться про вулицю Володимира Івасюка, 15.

Зауважимо, що відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня є частиною планових заходів. У багатьох випадках це профілактика перед опалювальним сезоном.

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