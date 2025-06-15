Украинцам показали новые графики отключения газа на неделю с 16 по 22 июня, поэтому рассказываем подробнее.

Отключения газа на неделю с 16 по 22 июня запланированы в рамках регламентных работ в нескольких регионах, поэтому жителям советуют подготовиться заранее, сообщает Politeka.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня коснется Киевщины, Винницкой и Полтавской области Так, в Белой Церкви, с 09:00 до 17:00 16 числа приостановят поставки в дом на улице Гоголя, 3. Работы будут проводить в рамках планового техобслуживания.

Специалисты призывают жителей перекрыть краны у газовых приборов и не открывать их до завершения восстановительных работ. Возвращение газоснабжения будет обеспечивать Киевский филиал компании «Газсети».

В Винницкой области без голубого топлива останутся несколько домов в Казатине. Здесь работы также запланированы в рамках технического обслуживания сетей. Ограничение газоснабжения начнется с понедельника и продлится до четверга включительно. Ежедневно подача голубого топлива будет прекращена с 09:00 до 17:00 по адресам на улице Защитников Украины.

В Полтавской области ситуация несколько иная, ведь там под ограничения местные попали еще в пятницу, а возобновить поставки обещают в течение двух-пяти рабочих дней. Речь идет об улице Владимира Ивасюка, 15.

Заметим, что отключение газа на неделю с 16 по 22 июня является частью плановых мероприятий. Во многих случаях это профилактика перед отопительным сезоном.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.