Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Харкові на вихідні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Харкові на вихідні попереджає мешканців про прохолодну та дощову атмосферу протягом обох днів, повідомляє Politeka.

У суботу, 14.06, у Харкові з самого ранку небо буде повністю вкрите хмарами. За даними синоптиків, очікується дрібний дощ, який після обіду може стати інтенсивнішим.

Температура впродовж дня коливатиметься від +13°C вночі до +21°C вдень. Вологість повітря залишатиметься високою — в межах 60–90%, тиск стабільний — близько 745 мм рт. ст., а вітер переважно північно-західного напрямку, зі швидкістю 3–4 м/с. Історичний максимум цього дня сягав +36°C у 1998 році, а мінімум — +4°C у 1950-му.

Народні прикмети говорять: якщо 14 червня довго кує зозуля, то це до теплої погоди. Селяни здавна вважали, що дощ у цей день — на гарний урожай льону. Існує також красива традиція — провести вечір 14 червня у колі коханих, аби зміцнити родинні стосунки.

У неділю, 15 червня, небо також буде хмарним майже цілий день. Зранку прогнозується дрібний дощ, який ближче до обіду посилиться. До вечора опади поступово стихатимуть. Температура коливатиметься між +13°C вночі та +19°C удень. Атмосферний тиск дещо знизиться до 743 мм, а вологість сягне 90%. Ймовірність опадів удень — понад 80%.

Прогноз погоди в Харкові на вихідні свідчить про настання нестійкого літнього періоду — з рясними дощами, вологістю та відносно прохолодною температурою.

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