Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове на выходные и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на выходные предупреждает жителей о прохладной и дождливой атмосфере в течение обоих дней, сообщает Politeka.

В субботу, 14.06, в Харькове с утра небо будет полностью покрыто облаками. По данным синоптиков, ожидается мелкий дождь, который после обеда может стать интенсивнее.

Температура в течение дня будет колебаться от +13°C ночью до +21°C днем. Влажность воздуха будет оставаться высокой - в пределах 60-90%, давление стабильное - около 745 мм рт. ст., а ветер преимущественно северо-западного направления, со скоростью 3-4 м/с. Исторический максимум в этот день достигал +36°C в 1998 году, а минимум - +4°C в 1950-м.

Народные приметы говорят: если 14 июня долго кукует кукушка, то это к теплой погоде. Крестьяне давно считали, что дождь в этот день — на хороший урожай льна. Существует также красивая традиция провести вечер 14 июня в кругу любимых, чтобы укрепить родственные отношения.

В воскресенье, 15 июня, небо будет облачным почти целый день. Утром прогнозируется небольшой дождь, который ближе к обеду усилится. К вечеру осадки будут постепенно стихать. Температура будет колебаться между +13°C ночью и +19°C днем. Атмосферное давление несколько снизится до 743 мм, а влажность достигнет 90%. Вероятность осадков днем ​​– более 80%.

Прогноз погоды в Харькове на выходные свидетельствует о наступлении неустойчивого летнего периода с обильными дождями, влажностью и относительно прохладной температурой.

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