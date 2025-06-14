Якщо причина відсутності поважна, виплати для ВПО в Полтавській області можна поновити.

Виплати для ВПО в Полтавській області в червні 2025 року можуть бути втрачені, якщо вчасно не підтвердити свої дані, повідомляє Politeka.net.

Перевірки переселенців проводять, аби звірити інформацію, яку подали під час оформлення допомоги.

Однак органи соціального захисту не мають права перевіряти довільно — для цього мають бути конкретні підстави. Серед них:

виявлені невідповідності у державних реєстрах щодо даних переселенців;

повідомлення про зміну місця проживання переселенця;

результати автоматичної верифікації, які засвідчують, що особа не відповідає вимогам програми;

звернення чи скарги від сусідів або інших осіб.

Представники Національної сервісної служби зобов’язані заздалегідь попередити переселенців — не менш ніж за два дні до візиту. Факт повідомлення фіксується належним чином.

Якщо переселенець не зможе бути вдома у призначений час (через поїздку, відпустку, тощо), потрібно заздалегідь поінформувати про це соцслужбу. У такому випадку перевірку можуть перенести — максимум на 14 днів.

У разі відсутності особи під час візиту перевіряючих і відсутності попередження про це, соціальні служби складають відповідний акт. Після цього у ВПО є ще 14 днів, аби особисто звернутися до органу соцзахисту і підтвердити свої дані.

Важливо: якщо протягом 30 календарних днів з моменту призначеної перевірки українець не з’явиться і не пройде ідентифікацію, нарахування припиняється з наступного місяця.

Втім, якщо причина відсутності поважна (наприклад, госпіталізація або службове відрядження), виплати для ВПО в Полтавській області можна поновити. Для цього необхідно подати документи, що підтверджують причину, до органів соціального захисту.

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