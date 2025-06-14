Если причина отсутствия уважительная, выплаты для ВПЛ в Полтавской области можно возобновить.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области в июне 2025 года могут быть потеряны, если вовремя не подтвердить свои данные, сообщает Politeka.net.

Проверки переселенцев проводят, чтобы сверить информацию, предоставленную при оформлении помощи.

Однако органы социальной защиты не имеют права проверять произвольно, для этого должны быть конкретные основания.

выявлены несоответствия в государственных реестрах по поводу данных переселенцев;

сообщение об изменении места жительства;

результаты автоматической верификации, удостоверяющие, что лицо не отвечает требованиям программы;

обращение или жалобы от соседей или других лиц.

Представители Национальной сервисной службы обязаны заранее предупредить переселенцев не менее чем за два дня до визита. Факт сообщения фиксируется должным образом.

Если переселенец не сможет находиться дома в назначенное время (через поездку, отпуск и т.п.), нужно заранее проинформировать об этом соцслужбу. В таком случае проверку могут перенести максимум на 14 дней.

В случае отсутствия лица во время визита проверяющих и отсутствия предупреждения об этом социальные службы составляют соответствующий акт. После этого у ВПЛ есть еще 14 дней, чтобы лично обратиться в орган соцзащиты и подтвердить свои данные.

Важно: если в течение 30 календарных дней с момента назначенной проверки украинец не появится и не пройдет идентификацию, начисление прекращается со следующего месяца.

Впрочем, если причина отсутствия уважительна (например, госпитализация или служебная командировка), выплаты для ВПЛ в Полтавской области можно возобновить. Для этого необходимо подать подтверждающие причину документы в органы социальной защиты.

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