Місцевих попередили про графіки відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Полтавській області, тож розповідаємо деталі.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Полтавській області вже зачепило кілька адрес у місті, повідомляє Politeka.

В обласному центрі проходитимуть ремонтні роботи, які вплинуть на розподіл блакитного палива. Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Полтавській області вже охоплює частину споживачів у місті Полтава. З четверга газопостачання припинили на вулиці Шевченка, 24/37.

Причина, як інформує місцеве управління експлуатації газорозподільної системи, полягає у проведенні ремонтних робіт. Наступного дня у п'ятницю, без газопостачання також залишилися мешканці на Володимира Івасюка, 15.

Щоб подачу природного блакитного палива поновили, власникам і орендарям квартир необхідно виконати кілька умов. Передусім важливо дотримуватися правил безпеки. Також потрібно надати вільний доступ до приміщень, де розміщені газові мережі та обладнання.

Лише після цього оператор зможе приступити до відновлення розподілу постачання. У місті цей процес триває орієнтовно до двох робочих днів, а в селах може зайняти до п’яти календарних днів. Але все залежить від того, наскільки швидко надійде письмове звернення від мешканців.

У компанії наголошують: у випадку питань або потреби в уточненні інформації жителі можуть звертатися до служби експлуатації газових мереж АТ «Полтавагаз». Її офіс працює на вулиці Олеся Гончара, 2. Також можна зателефонувати за номером 50-14-07.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними джерелами, щоб знати, коли відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Полтавській області перестане діяти.

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