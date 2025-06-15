Местных предупредили о графиках отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Полтавской области, поэтому рассказываем детали.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Полтавской области уже задело несколько адресов в городе, сообщает Politeka.

В областном центре будут проходить ремонтные работы, которые окажут влияние на распределение голубого топлива. Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Полтавской области уже охватывает часть потребителей в городе Полтава. С четверга газоснабжение было прекращено на улице Шевченко, 24/37.

Причина, как сообщает местное управление эксплуатации газораспределительной системы, заключается в проведении ремонтных работ. На следующий день в пятницу, без газоснабжения, также остались жители на Владимира Ивасюка, 15.

Чтобы возобновить подачу природного голубого топлива, владельцам и арендаторам квартир необходимо выполнить несколько условий. Прежде всего, важно соблюдать правила безопасности. Также необходимо предоставить свободный доступ к помещениям, где расположены газовые сети и оборудование.

Только после этого оператор сможет приступить к возобновлению распределения поставок. В городе этот процесс длится ориентировочно до двух рабочих дней, а в деревнях может занять до пяти календарных дней. Но все зависит от того, как скоро поступит письменное обращение от жильцов.

В компании подчеркивают: в случае вопросов или необходимости уточнения информации жители могут обращаться в службу эксплуатации газовых сетей АО «Полтавагаз». Ее офис работает на улице Олеся Гончара, 2. Также можно позвонить по телефону 50-14-07.

Жителям советуют следить за официальными источниками, чтобы знать, когда отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Полтавской области перестанет действовать.

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