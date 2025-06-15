Місцевих мешканців попередили про графіки відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Київській області, тож розповідаємо, кого вони торкнуться.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Київській області стосуватиметься Білої Церкви, адже там проходитимуть планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", частина споживачів на деякий час залишиться без блакитного палива. Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Київській області стосується саме багатоквартирного будинку на вулиці Гоголя, 3.

У понеділок, 16 числа, з 9 години ранку і орієнтовно до 17 години подача природного блакитного палива до цього будинку буде припинена. Причина – проведення планових робіт.

Мешканців просять не ігнорувати повідомлення та заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами. Це важливо з міркувань безпеки. Не слід відкривати крани до моменту офіційного завершення робіт і запуску газопостачання.

Відновлювати подачу палива будуть спеціалісти місцевої філії підприємства «Газмережі». Фахівці попереджають, що відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня в Київській області може відбуватися не лише у Білій Церкві. Подібні обмеження можливі й в інших містах та селах регіону, адже мова йде про планове технічне обслуговування мереж.

Газовики радять слідкувати за новинами через офіційні джерела. У разі змін або додаткових обмежень саме там з’являтиметься оперативна інформація.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.