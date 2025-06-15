Местных жителей предупредили о графиках отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Киевской области, поэтому рассказываем, кого они коснутся.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Киевской области будет касаться Белой Церкви, ведь там будут проходить плановые технические работы, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", часть потребителей на время останется без голубого топлива. Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Киевской области касается именно многоквартирного дома на улице Гоголя, 3.

В понедельник, 16 числа, с 9 часов утра и ориентировочно до 17 часов подача природного голубого топлива в этот дом будет прекращена. Причина – проведение плановых работ.

Жителей просят не игнорировать сообщения и заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами. Это важно из соображений безопасности. Не следует открывать краны до момента официального завершения работ и запуска газоснабжения.

Восстанавливать подачу топлива будут специалисты местного филиала предприятия «Газсети». Специалисты предупреждают, что отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Киевской области может происходить не только в Белой Церкви. Подобные ограничения возможны и в других городах и селах региона, ведь речь идет о плановом техническом обслуживании сетей.

Газовики советуют следить за новостями из-за официальных источников. В случае изменений или дополнительных ограничений там будет появляться оперативная информация.

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