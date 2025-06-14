Можливість роботи для пенсіонерів у Миколаєві надає не лише зайнятість, а й шанс зберігати активність і бути корисним у команді.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стає дедалі доступнішою, адже місцеві компанії відкривають вакансії для всіх вікових категорій, включно з людьми пенсійного віку, повідомляє Politeka.

У мережі магазинів «Аврора» шукають продавця або продавчиню. Пропонують зарплату від 13 500 до 15 500 грн, повну зайнятість, офіційне працевлаштування та гнучкий графік. Досвід не обов’язковий — головне бажання навчатися. Є знижки для працівників, підтримка ВПО та людей з інвалідністю. Для чоловіків обов’язкова наявність військового обліку.

Компанія PepsiCo запрошує операторів лінії виробництва — зміна 12 годин, харчування безкоштовне, зарплата — 22 000 грн. Робоче місце поза межами міста, але доїзд за рахунок роботодавця. Розглядають студентів і кандидатів без досвіду.

На склад ФОП Іванов А.Н. потрібен працівник: порізка та пакування підвіконь, облік товарів, вантажні операції. Пропонують стабільний графік з понеділка по п’ятницю та зарплату до 15 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не лише про зайнятість, а й про шанс зберігати активність і бути корисним у команді.

Стабільний попит на працівників у місті, готовність роботодавців адаптуватися до різного досвіду та віку працівників доводять, що Робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не просто можливість, а реальний шлях до активного життя, гідного заробітку та нових соціальних контактів навіть після виходу на пенсію.

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