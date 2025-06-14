Возможность работы для пенсионеров в Николаеве предоставляет не только занятость, но шанс сохранять активность и быть полезным в команде.

Работа для пенсионеров в Николаеве становится все доступнее, ведь местные компании открывают вакансии для всех возрастов, включая людей пенсионного возраста, сообщает Politeka.

В сети магазинов «Аврора» ищут продавца или продавщицу. Предлагают зарплату от 13500 до 15500 грн, полную занятость, официальное трудоустройство и гибкий график. Опыт не обязателен — главное желание учиться. Есть скидки для работников, поддержка ВПЛ и людей с инвалидностью. Для мужчин обязательно наличие военного учета.

Компания PepsiCo приглашает операторов линии производства – смена 12 часов, питание бесплатное, зарплата – 22 000 грн.. Рабочее место за пределами города, но доезд за счет работодателя Рассматривают студентов и кандидатов без опыта.

В состав ФЛП Иванов А.Н. нужен работник : резка и упаковка подоконников, учет товаров, грузовые операции. Предлагают стабильный график с понедельника по пятницу и зарплату до 15 000 грн.

Работа для пенсионеров в Николаеве — это не только занятость, но и шанс сохранять активность и быть полезным в команде.

Стабильный спрос на работников в городе, готовность работодателей адаптироваться к разному опыту и возрасту работников доказывают, что работа для пенсионеров в Николаеве — это не просто возможность, а реальный путь к активной жизни, достойному заработку и новым социальным контактам даже после выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.