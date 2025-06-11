Уряд розглядає можливі зміни щодо підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області, зокрема на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Наразі обговорюється проект постанови, який рекомендує місцевим органам влади не підвищувати ціни і зберігати їх на рівні станом на 24 лютого 2022 року — початок воєнних дій в Україні.

Водночас, якщо вартість не буде збільшено, різницю між економічно обґрунтованими та фактичними тарифами пропонують компенсувати з місцевих бюджетів.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що відсутність такої компенсації може призвести до збиткової роботи водоканалів, що негативно вплине на якість послуг та їх стабільність.

Документ також уточнює умови інвестиційної діяльності для підприємств водопостачання в зонах бойових дій або тимчасової окупації, допускаючи призупинення інвестицій, якщо кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв та забезпечення функціонування.

На цей час мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області діє лише для газу, теплопостачання та гаряче вододопостачання, а на воду та каналізацію таке обмеження не поширюється, що створює правову «сіру зону». Саме для врегулювання цієї ситуації і розробляється проект постанови.

Поки зміни не ухвалені, остаточне рішення про підвищення тарифів залишається за Національною комісією з регулювання енергетики та місцевою владою Миколаївської області.

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